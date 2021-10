Schlimmer Unfall am Montagnachmittag in Farmsen-Berne: Ein Mercedes-Fahrer fuhr rückwärts aus seiner Ausfahrt, ohne auf den Verkehr zu achten und erfasste einen Fahrradfahrer – Lebensgefahr! Die Polizei ermittelt.

Der Unfall passierte laut Polizeiangaben gegen 16.55 Uhr am Friedrich-Ebert-Damm. Hier war der Radfahrer (41) mit seinem Bike in Richtung Wandsbek unterwegs. Als er eine Grundstücksausfahrt in Höhe Haus Nummer 311 passieren wollte, kam es zum Unfall. Hier wollte ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes-Vito rückwärts ausparken, übersah dabei den Radler und erfassten ihn.

Mercedes-Vito erfasst Radfahrer und verletzt ihn lebensgefährlich

Der Biker stürzte vom Rad, prallte auf den Asphalt und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, danach wurde es in eine Klinik transportiert. Zu genauen Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.