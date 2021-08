Beim Reinigen der Waffe: Mann schießt sich ins Gesicht

Hausbruch –

Beim Reinigen einer Gaspistole in einem Wohnhaus in Hausbruch hat sich am Montag ein Schuss gelöst und den Waffenbesitzer ins Gesicht getroffen. Der Notarzt kam per Rettungshubschrauber.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich das Unglück gegen 16 Uhr in einem Wohnblock am Luhering. Dort soll ein Mann in seiner Wohnung damit beschäftigt gewesen sein, seine Gaspistole zu reinigen. Offenbar hatte er zuvor weder das Magazin noch die Patrone aus der Waffe entnommen.

Es löste sich ein Schuss und der Mann bekam eine Ladung Reizgas mitten ins Gesicht. Die Feuerwehr rückte mit einem Rettungswagen an. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber herbeigeflogen.

Der Unglücksschütze kam mit einem Schrecken davon: Er klagte lediglich über eine starke Augenreizung. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Es wird nun geprüft, ob der Mann einen kleinen Waffenschein besitzt, der ihn zum Führen einer solchen Schusswaffe berechtigt.