Mitte Dezember wurde ein Mann in Eimsbüttel beim Pinkeln niedergeschossen. Das Landeskriminalamt ermittelte mit Hochdruck. Nun schlug das SEK auf St. Pauli zu.

Die Schüsse fielen am 15. Dezember in der Langenfelder Straße. Gegen 19.40 Uhr wurde dort auf einen Mann geschossen, der gerade am Pinkeln war. Er kam mit einen Streifschuss in die Klinik. Das Fluchtauto wurde später auf St. Pauli gefunden.

Neben der Mordkommission ermittelte auch die Abteilung organisierte Kriminalität des LKA. Schnell hatten die Fahnder wichtige Adressen lokalisiert und mehrere Tage observiert.

In Hamburg: SEK stürmt Dönerladen

Am Tag vor Heiligabend stürmten Spezialeinsatzkräfte nun mehrere Objekte auf dem Kiez. Darunter einen Dönerladen in der Clemens-Schulz-Straße. Mit einer Maschinenpistole im Anschlag hielten die Beamten die Mitarbeiter in Schach.

Schwerbewaffnete Beamte des SEK stürmten zeitgleich eine Wohnung in Bramfeld. BlaulichtNews Foto:

Ein paar Straßen weiter, eine weitere Durchsuchung. Hier soll eine Person nach MOPO-Informationen festgenommen worden sein. Fast zeitgleich wurde ein Objekt in Bramfeld durchsucht. Hier stürmte das SEK eine Wohnung am Fahrenkrön. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Nach MOPO-Informationen ermittelt die Polizei im Drogenmilieu.