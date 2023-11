Hamburger Dom: Passanten überwältigen dreisten Dieb

Die Freude über seine Beute währte nur kurz. Ein Taschendieb hatte am Dienstagabend einer jungen Frau die Handtasche entrissen und war damit geflüchtet. Weit kam er nicht. Passanten, die Zeugen wurden, nahmen die Verfolgung auf und fassten ihn.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Feldstraße (St. Pauli) in Höhe des dortigen Bunkers. Ein dunkel gekleideter Mann hatte sich an eine junge Frau herangeschlichen und ihr die Handtasche entrissen. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Glashüttenstraße.

Passanten überwältigen Handtaschenräuber

Andere Passanten, die durch die Schreie des Opfers auf die Tat aufmerksam geworden waren, nahmen kurzerhand die Verfolgung auf, überwältigten den Dieb und übergaben ihn einer kurz darauf eingetroffenen Besatzung eines Streifenwagens. Die Beamten gaben dem Opfer die Handtasche zurück.