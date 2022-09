Beim Hafengeburtstag: Bundespolizei stellt gefährliche Waffen sicher

Trotz Schmuddelwetters zog es am Samstag Tausende an den Hafen zum Hamburger Hafengeburtstag. Doch nicht alle waren offenbar in friedlicher Feierlaune. Bei Kontrollen stellten Bundespolizisten zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände sicher.

Laut eines Sprechers der Bundespolizei waren rund 160 Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Kräften der Landespolizei – an diversen Kontrollpunkten wurden 555 Personen überprüft. Am Bahnhof Reeperbahn seien anlassbezogen auch Durchsuchungen von Taschen und Jacken durchgeführt worden.

Am Bahnhof Reeperbahn: 17-Jähriger hat zwei Messer bei sich

Und die Beamten wurden mehrfach fündig. Trotz bestehenden Waffenverbots in dem Gebiet wurden fünf Messer, zwei Schlagstöcke, ein Schlagring und zwei Pfeffersprays sichergestellt. Die Personen, die die verbotenen Gegenstände mitführten, waren zwischen 16 und 20 Jahre alt.

Bei 19 weiteren kontrollierten Personen wurden Drogen gefunden. Gegen alle wurden Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch zwei Männer angetroffen, gegen die ein Haftbefehl bestand. Beide kamen in U-Haft.