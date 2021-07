Am Samstagabend sind in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs in Hamburg ein Rennrad und ein Fernbus zusammengeprallt. Der Busfahrer hatte den Radfahrer beim Abbiegen übersehen.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr. Ein 47-jähriger Radfahrer befuhr demnach die Kurt-Schumacher-Allee in Richtung Innenstadt. In der selben Fahrtrichtung war ein Fernbus unterwegs, der nach rechts in die Brockestraße abbiegen wollte. Dabei übersah der 62-jährige Busfahrer den Radler.

Der Radfahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Rennrad des Mannes sei beschädigt worden, auch am Bus sei ein leichter Sachschaden entstanden. (mhö)