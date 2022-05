Beim Aufschließen der Haustür: Sexueller Angriff auf 22-Jährige

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nacht zu Freitag eine 22-Jährige vor deren Haustür an der Sieker Landstraße in Rahlstedt sexuell attackiert hat. Die Kripo-Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Um kurz nach Mitternacht kam die Frau vor dem Mehrfamilienhaus an, war gerade dabei, die zu einem Innenhof führende Haustür aufzuschließen. Dann wurde sie angegriffen.

„Noch im dortigen Eingangsbereich nahm er an ihr sexuelle Handlungen vor“, so ein Polizeisprecher. „Als sie um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.“

Vor der Haustür: Sexueller Angriff auf 22-Jährige in Hamburg

Nachbarn hörten die Schreie der 22-Jährigen und verständigten die Polizei. Mehrere Streifenwagen fuhren in der unmittelbaren Umgebung Straßen ab. Doch der Täter, der vermutlich in Richtung Rahlstedt geflüchtet war, entkam. Er wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, soll kurze, schwarze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) nahmen noch in der Nacht ihre Arbeit auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sich bei der Polizei zu melden. Tel. 428 65 6789. (dg)