Beim Abbiegen: Radfahrerin von Lkw erfasst und mitgeschleift

Schrecklicher Unfall auf der Lübecker Straße in Hohenfelde: Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Laster erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall auf Höhe der Kreuzung zur Straße Wartenau, und zwar in Richtung Innenstadt. Durch die Kollision wurde die Radlerin unter dem Laster eingeklemmt. Glücklicherweise war sie aber ansprechbar, so ein Polizeisprecher.

Radfahrerin kommt ins Krankenhaus

Die Feuerwehr rettete die Frau: Sie wurde noch vor Ort intubiert und kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ihr Zustand soll stabil sein. Es habe zunächst keine Lebensgefahr bestanden, so der Sprecher weiter.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Es kam dadurch zu größeren Staus im Innenstadt-Bereich, vor allem in Richtung Wandsbek. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet und müssen nun die genauen Umstände des Unfalls rekonstruieren. (dg)