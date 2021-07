Der Fahrer eines Lasters hat am Donnerstagvormittag beim Abbiegen an der Kreuzung Rümkerstraße/Elligersweg eine Radfahrerin (55) angefahren. Die Hamburger Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Den Angaben der Beamten nach wurde die 55-Jährige unter anderem schwer am Bein verletzt. Ein Notarzt begleitete sie in ein nahes Krankenhaus. Zunächst hatte sich die Frau laut eines Polizeisprechers in Lebensgefahr befunden, später konnten die behandelnden Ärzte aber Entwarnung geben.

Hamburg: Radfahrerin von abbiegendem Laster erfasst

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Lkw-Fahrer (31) um kurz vor 11 Uhr rechts abbiegen wollen und dabei die neben ihm fahrende Radlerin übersehen. Der Verkehrsunfalldienst Ost der Polizei ermittelt in dem Fall und hat ein Verfahren gegen den Mann aus der Ukraine eingeleitet. Die Kreuzung war zwischenzeitlich gesperrt. (dg)