Beim Abbiegen von Autofahrer übersehen – Biker schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bahrenfeld ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Ein Autofahrer, der abbiegen wollte, hatte den Biker übersehen.

Zu dem Unfall kam es gegen 18.55 Uhr im Kreuzungsbereich Schnackenburgallee Ecke Ottensener Straße. Hier habe ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein Skoda-Fahrer abbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

Notarzt versorgt schwer verletzten Motorradfahrer

Der Biker krachte in die Beifahrerseite des Autos und wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer, danach kam es in die Klinik. Lebensgefahr bestehe aber laut Feuerwehr nicht. Der Bereich an der Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.