Tödlicher Unfall in Wilstorf: Am Vinzenzweg ist am Samstagmorgen ein Fußgänger von einem Laster überrollt worden. Der Mann kam dabei ums Leben. Das bestätigte der Lagedienst der Hamburger Polizei.

Den weiteren Angaben nach wollte der Fahrer des Lastwagens, ein 58 Jahre alter Mann, rechts auf eine dortige Grundstückszufahrt einbiegen. „Dabei muss er den Fußgänger übersehen haben“, teilte ein Sprecher mit.

Hamburg-Wilstorf: Fußgänger überrollt – Reanimation erfolglos

Ein Notarzt soll noch versucht haben, den Mann am Unfallort zu reanimieren – letztlich ohne Erfolg. Mittlerweile hat der Verkehrsunfalldienst die Ermittlungen übernommen. Die Beamten wollen den Ablauf des Unfalls rekonstruieren.