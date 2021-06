Beim Abbiegen: Kind (4) auf Rad von Auto angefahren – schwere Verletzung

Eimsbüttel –

Abbiege-Unfall in Hamburg-Eimsbüttel: Am Sonntag ist ein erst vier Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. „Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu“, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind soll laut Polizei gegen 13.30 Uhr mit einem Fahrrad im Bereich der Kieler Straße stadtauswärts unterwegs gewesen sein. Beim Rechtsabbiegen auf den Eimsbütteler Marktplatz habe ein Jeep-Fahrer (62) den Jungen übersehen – es kam zur Kollision.

Unfall in Hamburg: Junge (4) auf Rad von Auto erfasst – Klinik

Der Vierjährige kam in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde. „Es besteht keine Lebensgefahr“, so eine Polizeisprecherin. Der Jeep-Fahrer blieb unverletzt.

In dem Fall hat der Verkehrsunfalldienst Ost seine Ermittlungen aufgenommen. (dg)