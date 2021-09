Beim Abbiegen: Fußgängerin von Auto erfasst – Krankenhaus

Dulsberg –

Abbiege-Unfall in Hamburg: An der Todnernstraße ist am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden.

Das Unfallopfer flog über die Windschutzscheibe und fiel dann auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Hamburg: Fußgängerin von Auto erfasst – Krankenhaus

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Autofahrer von der Tondernstraße in den Gravensteiner Weg einbiegen, als es zu der Kollision kam.

Der Verkehrsunfalldienst übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten wollen nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam.