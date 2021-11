Bei einem Unfall am Montagmorgen in Rahlstedt ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Auto angefahren, dessen Fahrerin gerade abbiegen wollte. Zuvor soll die Radfahrerin ihre Fahrtrichtung geändert haben. Die Frau auf dem Rad kam in eine Klinik.

Der Unfall geschah gegen 7.45 Uhr an einer Einmündung. Hier wollte eine Autofahrerin mit ihrem Honda vom Anklamer Ring aus kommend in die Greifenberger Straße abbiegen. In diesem Moment sei eine Radfahrerin von der Kamminer Straße gekommen, berichtet die Polizei. Ersten Angaben zufolge wollte auch die Radfahrerin in die Greifenberger Straße abbiegen, habe aber plötzlich ihre Fahrtrichtung geändert.

Kollision nach Änderung der Fahrtrichtung – Radfahrerin schwer verletzt

Dabei kam es im Kurvenbereich zur Kollision. In deren Folge stürzte die Radfahrerin und fiel auf den Asphalt. Hierbei zog sie sich eine Oberschenkelverletzung zu. Ein alarmierter Notarzt versorgte das Unfallopfer, danach kam es in eine Klinik. Die Polizei hat die hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen