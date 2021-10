Großer Waffenfund in Hamburg: In der Wohnung eines Mannes (70) hat die Polizei mehr als 100 Waffen entdeckt.

Die Wohnung am Von-Moltke-Bogen in Neuallermöhe sollte zwangsgeräumt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Wegen psychischer Auffälligkeiten bei dem Mann rückten die Beamten am Montag an.

Hamburg: 70-Jähriger hortet Schusswaffen und Handgranaten

Den Angaben zufolge hortete der 70-Jährige unter anderem Schuss- und Stichwaffen sowie verschiedene Arten von Munition – darunter auch Handgranaten!

Der Mann wurde vorerst in ein Krankenhaus eingewiesen. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet. (dpa/mp)