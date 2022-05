Bei einem Wohnungsbrand an der Bramfelder Chaussee hat die Hamburger Feuerwehr eine Katze gerettet. Das Tier war hilflos in der verrauchten Wohnung gefangen.

Um kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend wurden die Beamten über den Notruf informiert. Zu dem Zeitpunkt wehte bereits schwarzer Qualm aus der Wohnung im dritten Stockwerk des Mehrfamilienhauses.

Bei Wohnungsbrand in Hamburg: Feuerwehr rettet Katze

Die Kräfte stellten auf der Rückseite des Gebäudes eine Steckleiter auf. Über den Balkon gelangte einer der zwei Trupps in die Wohnung, ein zweiter benutzte – ebenfalls mit Atemmasken ausgerüstet – das Treppenhaus.

Mit einem sogenannten C-Rohr löschten die Feuerwehrleute den Brand, ein Beamter rettete die Katze in einer Box und brachte sie ins Freie. Sowohl das Tier als Menschen in der Umgebung – darunter die Bewohnerin – sollen nicht durch das Feuer verletzt worden sein. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg/röer)