Bei voller Fahrt: E-Bike fängt plötzlich Feuer – Radler muss abspringen

Berne –

Schock für einen Radler in Berne: Sein E-Bike fing am Montagnachmittag plötzlich Feuer – der Mann musste bei voller Fahrt abspringen. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Zweirad.

Der Mann war gegen 17 Uhr auf dem Radweg des Berner Heerwegs unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Rahmen seines E-Bikes schlugen. Er musste vom Rad springen, blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr rückte an und löschte das brennende Zweirad. Warum genau es in Flammen aufging, ist noch unklar. (röer/skö)