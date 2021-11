Eine Verkehrskontrolle in Tonndorf endete am Mittwochabend mit der Sicherstellung diverser verbotener Waffen. Polizeibeamten war ein aufgemotztes Mercedes-Coupé verdächtig vorgekommen, weil kurz zuvor in der Nähe ein Autofahrer mit einer Gaspistole beschossen worden war. Alle vier Insassen wurden festgesetzt.

Gegen 23.15 fiel der Besatzung eines Streifenwagens auf dem Holstenhofkamp ein MercedesCoupé auf. Wie der Lagedienst der MOPO bestätigte, sei das mit vier Personen besetzte Fahrzeug sei recht zügig unterwegs gewesen. Die Beamten waren sensibilisiert, weil es zuvor in der Nähe einen Einsatz gegeben hatte, bei dem ein Mann in seinem Auto angegriffen wurde.

Hamburg: Polizei findet verbotene Waffen in Mercedes

Aus diesem Grund entschlossen sich die Polizisten, das Auto zu stoppen und die Insassen zu überprüfen. Der Mann am Steuer des Wagen reagierte umgehend auf die Anhaltezeichen.

Als die Polizisten den Wagen genauer unter die Lupe nahmen, staunten sie: Im Innenraum und im Kofferraum fanden sie diverse verbotene Waffen – darunter Schlagstöcke, Messer und Baseballschläger.

Alles wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von den Insassen wurden die Personalien festgestellt.