Bei Verhaftung: Mann (58) erleidet Krampfanfall – und stirbt wenig später

Billstedt -

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend, kurz nach seiner Verhaftung, in einem Krankenhaus gestorben. Er erlitt einen Krampfanfall, teilte die Polizei mit.

Diesen bekam er, kurz bevor er zusammen mit den Beamten im Streifenwagen die Billstedter Wache (PK 42) an der Möllner Landstraße erreicht hatte.



„Er wurde umgehend unter Reanimationsmaßnahmen von Rettungskräften und einem Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenige Stunden später verstarb“, so eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Freitag.

Die Todesursache ist bislang noch unklar und wird nun untersucht. Gegen den 58-Jährigen lagen zwei Haftbefehle vor: Wie die MOPO erfuhr, ging es dabei um abzubüßende Freiheitsstrafen im Zusammenhang mit Drogen und Betrug.