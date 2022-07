Bei Unfällen in Hamburg: Zwei Radfahrer schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind am Samstag in Winterhude und in Billstedt bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Einer von ihnen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.50 Uhr in der Sierichstraße. Hier gab ein 64-Jähriger Radfahrer an, durch ein zu dicht vorbeifahrendes Auto zu Fall gekommen zu sein. Der Autofahrer sei anschließend geflüchtet. Das Unfallopfer wurde bei dem Sturz verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Hamburg: Radfahrer schwer verletzt

Weitaus schwerer verlief ein Unfall gegen 22.40 Uhr an der Möllner Landstraße. Hier wollte ein Mann (42) mit seinem E-Bike von der Straße Oberschleems in die Möllner Landstraße abbiegen und missachte dabei laut Polizei die Vorfahrt eines Autofahrers.

Bei dem Crash zog sich der Radfahrer offene Schädel- und Beinfrakturen zu. Er kam mit Notarztbegleitung in eine Klinik. Zu Klärung des Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.