Bei Routinekontrolle eines Autos: Zoll macht großen Fang

Bei einer Routinekontrolle in Allermöhe haben Zollbeamte am Dienstag einen großen Fang gemacht. In dem Pkw, den sie kontrollieren wollten, fanden sie mehr als 1000 Schachteln unversteuerter Zigaretten.

Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts auf MOPO-Nachfrage bestätigte, war den Beamten nahe des Allermöher Bahnhofs gegen 19 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug verdächtig erschienen.

Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten zunächst die Insassen. Im Fahrzeuginneren wurden sie dann in Einkaufstüten fündig.

Mehr als 1000 Schachteln in Einkaufstüten

Mehr als tausend Schachteln mit insgesamt gut 31.000 unversteuerten Zigaretten befanden sich darin. Beide Personen kamen auf die Wache. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen in Neuallermöhe seien weitere Beweismittel sichergestellt worden.

Den Männern wird der Versuch vorgeworfen, rund 10.000 Euro Steuern zu hinterziehen. Sie erwartet ein Strafverfahren.