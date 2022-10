Bei Rot über die Straße: Frau und Kinder von Smart erfasst

Schwerer Unfall an der Straße Heegbarg in Poppenbüttel: Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind am Donnerstag von einem Smart erfasst und verletzt worden. Die Hamburger Polizei ermittelt.

Ersten Informationen zufolge war ein Smart-Fahrer auf der Straße unterwegs, links neben ihm ein Bus. Der Fahrer des Busses soll an einer Ampel plötzlich gestoppt haben: Die Mutter und ihre Kinder waren offenbar bei Rot über die Straße gegangen.

Unfall in Hamburg: Frau und Kinder von Smart erfasst

Der Smart-Fahrer konnte eigenen Angaben nach das Mutter-Kinder-Gespann aufgrund des Busses nicht sehen. Als er sie sah, bremste er, erfasste sie aber trotzdem leicht mit der Front seines Fahrzeugs. Gegenüber der Polizei sagte er aus, dass er vollgebremst hätte.

Mutter und Kinder wurde von Sanitätern behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht, wohl glücklicherweise nur zur Vorsorge: Sie sollen sich durch die Kollision nur leicht verletzt haben.

Die Polizei sperrte die Straßen, nahm Zeugenaussagen auf. (dg)