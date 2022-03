Bei Razzien: Polizei findet Drogen, Waffen, Luxusuhren – und Blanko-Impfpässe!

Mehr als 200 Beamte der Polizei haben am Mittwochmorgen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen insgesamt 27 Wohnungen und Geschäftsräume gefilzt und sieben Haftbefehle vollstreckt. Es geht um organisierte Kriminalität, Drogenhandel im großen Stil – und eine Menge Geld.

Seit Oktober 2021 ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) bereits gegen die insgesamt 24 Tatverdächtigen, davon 22 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 19 und 68 Jahren. Sie sollen laut Polizei in unterschiedlichen Gruppen miteinander Geschäftsbeziehungen gepflegt haben. Es geht um den Handel von Kokain, Marihuana und Waffen.

Hamburg: Polizei findet Drogen, Waffen und Blanko-Impfpässe

Allein eine Tonne Gras soll die Täter-Gruppierung verkauft haben. Bei den Razzien wurden fünf Kilo Marihuana, 380 Gramm Kokain, drei Kilo Haschisch, Equipment für eine Plantage, eine Schreckschuss- sowie eine Luftdruckwaffe, einige scharfe Patronen, zehn verbotene Waffen, mehr als 27.000 Euro in bar und diverse Luxusuhren aufgefunden.

„Weiterhin stellten die Ermittler auch fünf gefälschte und 48 Blanko-Impfausweise sowie eine Vielzahl noch weiterer Beweismittel sicher“, so eine Polizeisprecherin. Neben den Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen hatte die Staatsanwaltschaft, die auch mit fünf Vertretern der Aktion beiwohnte, beim Amtsgericht auch Arrestbeschlüsse in Höhe von mehr als 4,5 Millionen Euro erwirkt. „Diese konnten im Zuge der gestrigen Maßnahmen bereits teilweise umgesetzt werden.“ Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweise, dauere an. (dg)