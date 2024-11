Bei Razzia in Harburg: Ermittler werden gleich doppelt fündig

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr durchsuchten Polizisten und Mitarbeiter des Bezirksamtes die Café-Bar-Lounge „Sorty“ am Reeseberg in Harburg. Die bei rumänischen Einwanderern beliebte Eckkneipe war bereits mehrfach Ziel polizeilicher Ermittlungen und geriet nun erneut ins Visier der Behörden.

Bei der Kontrolle stießen die Ermittler auf ein illegales Wettterminal und dazugehörige Wettscheine. Zudem fanden sie in einem ungenehmigten Anbau, der als Lager und Küche diente, drei sogenannte Fun-Game-Automaten.

Kokain, Bargeld und Spielautomaten – Polizei wird bei Razzia in Harburg fündig

Diese wurden offenbar für illegales Glücksspiel genutzt. Die Beamten stellten auch mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Woher die hohe Bargeldsumme stammt, wird derzeit ermittelt.

Während der Durchsuchung des Hinterhauses entdeckten die Beamten eine nicht geringe Menge Kokain. Die in Plastikkanülen abgepackten Portionen waren offenbar verkaufsfertig und zum Weiterverkauf im Hinterhofgebäude gelagert. Auch diese Drogen wurden sichergestellt.

Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass fünf der anwesenden Personen möglicherweise illegal in Deutschland leben. Ihre Identitäten wurden überprüft.

Das Bezirksamt untersagte die weitere Nutzung des ungenehmigten Anbaus. Für eine vollständige Schließung der Lokalität fehlen laut Polizei jedoch die rechtlichen Voraussetzungen, obwohl das Lokal wiederholt auffällig geworden ist.