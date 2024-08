Planten un Blomen: Frau sexuell belästigt – Mann festgenommen

Im Park Planten un Blomen ist es am Mittwochabend zu einem Sexualdelikt gekommen. Ein Mann hatte sich vor der Frau entblößt und sie bedrängt. Weil das Opfer sich heftig wehrte, trat der Täter die Flucht an – und wurde kurz darauf gefasst.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei im Bereich der Tiergartenstraße am Rand des Parks. Dort wollte die Frau gegen 23 Uhr die sanitären Anlagen in einem Café aufsuchen. Dabei sprach sie ein Mann an und erklärte ihr, dass die WCs geschlossen seien. Etwas später gab es im Park ein weiteres Zusammentreffen.

Polizei nimmt Sittentäter fest

Hier soll der Mann direkt auf sie zugekommen sein, sich entblößt und sie bedrängt haben. Als die Frau sich heftig wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Messeplatz/Karolinenstraße. Dort nahmen Polizisten den Mann (36) fest. Der Verdächtige, der sich vermutlich illegal in der Bundesrepublik aufhält, kam vor den Haftrichter.