Bei Passkontrolle aufgeflogen: Flughafen Hamburg: Bundespolizei fasst gesuchten Mann

Fuhlsbüttel –

Am Samstagmittag war ein 28-jähriger Bulgare auf dem Weg nach Varna und stellte sich bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Hamburger Flughafen an. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht.

Das hatten die Bundespolizisten bei einer Fahndungsüberprüfung festgestellt. Der gesuchte Mann wurde im November 2019 wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro verurteilt.

Strafe nicht gezahlt: Bundespolizei wird am Flughafen auf gesuchten Mann aufmerksam

Die Strafe hatte der 28-Jährige bis dahin allerdings weder gezahlt noch abgesessen. Der Bulgare zahlte am Flughafen umgehend die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 600 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: In die Zelle statt in den Urlaub: Beamte nehmen Gesuchten am Hamburg Airport fest

Dadurch blieb ihm die 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe erspart und er konnte weiterreisen. Blöd nur: Seinen Flug verpasste er trotzdem. (mhö)