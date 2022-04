Bei mutmaßlichem Fahrraddieb: Polizei entdeckt illegal gehaltene Rassekatzen

Bei einem mutmaßlichen Fahrraddieb hat die Hamburger Polizei acht illegal gehaltene Rassekatzen gefunden. Der 34-Jährige ist verdächtig, einer Frau aus Glinde das Mountainbike gestohlen zu haben.

Am Donnerstag fiel der 52-Jährigen der Diebstahl auf. Noch am selben Tag fand sie ihr Rad auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder. Sie wandte sich an die Polizei. Zivilfahnder machten ein Treffen mit dem Anbieter aus, nahmen ihn am Abend fest.

Hamburg: Polizei entdeckt illegal gehaltene Rassekatzen

Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes am Edith-Stein-Platz in Neuallermöhe. Dabei entdeckten sie zwei weitere, mutmaßlich gestohlene Räder, vier ausgewachsene Bengalkatzen und vier Jungtiere.

„Die Katzen und auch ein in der Wohnung aufgefundener junger Pit Bull Terrier wurden vor Ort von Mitarbeitern des Hamburger Tierschutzvereins übernommen“, so ein Polizeisprecher. Gegen den Mann lag bereits eine Haltungsuntersagung für Tiere vor.

Die Polizei leitete diverse Strafverfahren ein. Die Wasserschutzpolizei – zuständig für Tierschutzdelikte – und die örtliche Kripo ermitteln. (dg)