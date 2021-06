Bei Motorrad-Kontrolle: Polizei stoppt Rambo-Biker – er ist 73 Jahre alt

Kirchwerder –

Anwohner der Vier- und Marschlanden beschwerten sich über „eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen und massive Lärmbelästigung“ – verursacht durch Rüpel-Biker, die mit ihren Motorrädern regelmäßig durch Kirchwerder brettern. Also hat die Polizei sich am Sonntag mal an die Straße In de Wisch, eine der meistbefahrenen Routen, gestellt und den Verkehr kontrolliert. Mit erschreckendem Ergebnis.

Zusammen mit dem TÜV wurden 43 Motorrräder angehalten und 44 Personen überprüft. Vier Motorräder durften eigentlich gar nicht mehr geführt werden, weil an ihnen schwerwiegende technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Bei 16 wurden Mängel beanstandet, zwei waren zu laut und neun Fahrer viel zu schnell.

Hamburg: Polizei stoppt Rambo-Biker – er ist 73 Jahre alt

Besonders krass: Ein 73-Jähriger (!) soll in einer 50er-Zone mehr als 135 km/h draufgehabt haben – und dann vor der Polizei geflüchtet sein. „Am Fähranleger im Zollenspieker-Hauptdeich konnte das Motorrad nach kurzer Fahndung wieder aufgefunden werden“, so ein Polizeisprecher. Dem Rambo-Rentner drohen nun drei Monate Fahrverbot inklusive üppigem Bußgeld.

Und es soll nicht die letzte Kontrollaktion gewesen sein. Die Polizei kündigte weitere Maßnahmen im Bereich Kirchwerder an: „Die Verkehrsdirektion wird auch in Zukunft zielgerichtet Zweiradkontrollen an beliebten Fahrtstrecken durchführen, um den Anwohnern unnötige Lärmbelastung zu ersparen und Gefahren, die im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit und nicht vorschriftsgemäßem Zustand der Krafträder entstehen, zu unterbinden.“ (dg)