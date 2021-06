Bei Kellerbrand: Feuerwehr rettet verletzten Bewohner

Bei einem Kellerbrand am Rudolf-Klug-Weg in Hamburg ist in der Nacht zu Samstag ein Mann verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Wie die MOPO erfuhr, ging gegen 0.40 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale der Hamburger Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete einen Brand und starke Verqualmung im Doppelhaus gegenüber. Sofort rückten ein Löschzug und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niendorf aus.

Kellerbrand in Hamburg: Feuerwehr rettet verletzten Bewohner

Die Retter brachten einen verletzten Bewohner ins Freie, nachgeforderte Sanitäter nahmen ihn in ihre Obhut. „Er hatte eine Rauchvergiftung erlitten und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik“, so ein Feuerwehrsprecher zur MOPO.

Die Ursache des Brandes, der schnell gelöscht war, ist noch unbekannt. Genau wie die Summe des entstandenen Sachschadens. (rüga/dg)