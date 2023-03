Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Eilbek eine illegale Glücksspielrunde aufgelöst. Eine große Bargeldsumme, mehrere Spielautomaten und sogar eine scharfe Schusswaffe samt Munition wurden sichergestellt. Und wieder hatte die Polizei den Tipp von einem anonymen Anrufer erhalten. Über das Motiv des Hinweisgebers wird noch spekuliert, doch eines ist klar: Der Mann lebt sehr gefährlich.

Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Eilbek eine illegale Glücksspielrunde aufgelöst. Eine große Bargeldsumme, mehrere Spielautomaten und sogar eine scharfe Schusswaffe samt Munition wurden sichergestellt. Und wieder hatte die Polizei den Tipp von einem anonymen Anrufer erhalten. Über das Motiv des Hinweisgebers wird noch spekuliert, doch eines ist klar: Der Mann lebt sehr gefährlich.

Nach MOPO-Informationen hatten sich 15 Männer und eine Frau in den Räumen über einem ehemaligen Computerladen an der Wandsbeker Chaussee zum illegalen Glücksspiel getroffen. Gegen 3 Uhr hatte ein anonymer Hinweisgeber die Polizei über das Treiben vor Ort unterrichtet.

Nicht das erste Mal. Bereits Ende Oktober schlugen die Beamten dank des Hinweisgebers, ebenfalls in der Wandsbeker Chaussee, erfolgreich zu und stellten einen hohen Bargeldbetrag sicher.

Waffen und mehr als 20.000 Euro sichergestellt

In der Nacht zu Mittwoch rückten erneut mehrere Streifenwagen und die Bereitschaftspolizei an. Als die Beamten die Räume betraten, sollen mehrere Männer versucht haben, zu flüchten. Vergeblich. Alle 16 wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Räume machten die Beamten dann weitere Entdeckungen.

Sie stellten rund 15.600 Euro Bargeld, eine scharfe Schusswaffe, fünf Spielautomaten, ein Messer sowie Drogen sicher. Ein Autoschlüssel führte zu einem weiteren Fund: In einem Mercedes entdeckten die Polizisten rund 6500 Euro Bargeld. Alles wurde beschlagnahmt.

Erst vor Kurzem hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Alarm geschlagen. Laut einem Sprecher gehen bei illegalen Glücksspielen Geldwäsche und Drogenhandel oftmals Hand in Hand. Laut Fahndern ist von vier in Hamburg aufgestellten Glücksspielautomaten nur einer legal.

Die Ermittlungen dauern an. Dabei soll auch geklärt werden, wem die sichergestellten Waffen zugeordnet werden können. Erst kürzlich bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage, dass es im Hamburger Süden einen regelrechten Hot Spot des illegalen Glücksspiels gebe. In Harburg und Wilhelmsburg wurden bei zielgerichteten Kontrollen von Bars, Kulturvereinen und Cafés besonders viele illegale Spielgeräte gefunden.

Anonymer Anrufer hilft der Polizei zum zweiten Mal

Nun rückt aber auch Eilbek in den Fokus. Ende Oktober führte der anonyme Hinweisgeber die Beamten in eine Game Lounge an der Wandsbeker Chaussee. Hier ertappten die Beamten 24 Personen beim illegalen Glücksspiel. Neben rund 13.000 Euro sowie Jetons und Karten wurden auch hier Drogen sichergestellt.

Ob der anonyme Hinweisgeber derselbe ist, der die Beamten auch in der Nacht zu Mittwoch informiert hat, ist unbekannt. Auch seine Motivation ist unklar.