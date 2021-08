Auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Maschener Kreuz und Harburg, kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg, hat es am Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben: Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Ersten Informationen der Beamten zufolge waren mehrere Laster und ein BMW Kombi miteinander zusammengestoßen. Die Autobahn musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, später wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Trotzdem bildete sich ein Stau über mehrere Kilometern.

Bei Hamburg: Drei Menschen bei Unfall auf der A1 verletzt

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an, so ein Polizeisprecher. Möglich, dass ein Lkw-Fahrer das Stauende übersah und in das Heck einen vorausfahrenden Lasters gekracht war. (dg)