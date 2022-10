Bei Hamburg: Carport geht in Flammen auf – Frau rettet sich

In der Nacht zu Samstag ist es in Gartstedt (Kreis Segeberg) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Zunächst war ein Carport in Flammen aufgegangen, die dann das daneben stehende Haus erfassten. Die Bewohnerin rettete sich.

Laut Feuerwehr brach der Brand gegen 2 Uhr in der Straße am Sood aus. Ein Anrufer hatte ein brennendes Auto unter einem Carport gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand der Carport bereits in Vollbrand. Trotz rascher Löschversuche durch die Feuerwehr, erfassten die Flammen Teile des Hauses.

Feuer bei Hamburg – Bewohnerin rettet sich

Die Bewohnerin hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Um auch letzte Glutnester abzulöschen, wurden Teile des Daches abgenommen. Nach gut zwei Stunden war die Gefahr gebannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen – Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.