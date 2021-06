Bei Essenslieferung: Auto geht in Flammen auf – Explosionsgefahr

Niendorf –

Ein Auto des Lieferdienstes „Hanse-Menü-Dienst“ ist am Freitag an der Max-Zelck-Straße in Hamburg in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte unter gefährlichen Bedingungen.

Im Auto sollen sich nämlich Gasflaschen befunden haben, die das gelieferte Essen warm halten sollten – durch die im Inneren wütenden Flammen herrschte akute Explosionsgefahr.

Hamburg: Lieferwagen geht in Flammen auf – Explosionsgefahr

Eine Anruferin gab der Feuerwehr Bescheid, während der Fahrer gerade dabei war, eine Essensration auszuliefern. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)