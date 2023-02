Polizei wird zu berüchtigter Kiez-Kneipe gerufen – später sind drei Beamte verletzt

Bei einem Einsatz auf St. Pauli sind am Montagmorgen drei Polizisten verletzt worden. Einer von ihnen wurde sogar ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten waren wegen eines Randalierers zu einer berüchtigten Kiez-Kneipe gerufen worden. Bei Eintreffen der Polizisten eskalierte die Situation dann vollends.

Kurz vor 6 Uhr war ein Notruf aus dem „Goldenen Handschuh“ am Hamburger Berg eingegangen. Der Anrufer meldete einen Randalierer. Laut Polizei waren eine Beamtin (33) sowie ihr Kollege (25) als erste am Einsatzort und wurden sofort von einem Mann (29) angegriffen.

Hamburg-St. Pauli: Randale im „Goldenen Handschuh“

Er soll die 33-Jährige weggestoßen und dann den 25-Jährigen angegriffen haben. Beide wurden dabei verletzt. Trotz des Einsatzes von Reizgas und Schlagstock konnten die beiden Polizisten den Angreifer nicht bändigen.

Erst nach Eintreffen einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es den Einsatzkräften, den Randalierer zu Boden zu bringen. Aber auch dort habe er laut Polizei weiterhin erheblichen Widerstand geleistet. Dabei wurde ein weiterer Beamter (46) verletzt – so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.

In dem Tumult erlitt der Angreifer eine Platzwunde am Kopf und wurde in Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Kokain. Ein Amtsarzt wies den Randalierer in eine psychiatrische Klinik ein.