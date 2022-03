Einbrecher versteckt sich vor der Polizei – hinter Tür mit Glasscheibe

Die Hamburger Polizei hat einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, am Dienstag in eine Apotheke an der Fuhlsbüttler Straße eingedrungen zu sein. Den weiteren Angaben nach brachen er und ein Komplize die Eingangstür auf und lösten so den Alarm aus. Kurz darauf waren die Beamten da und hatten auch Polizeihunde dabei.

Die Polizisten sichteten das Videomaterial. „Darauf waren zwei Tatverdächtige zu erkennen, von denen einer die Apotheke betreten, jedoch offensichtlich bis zum Eintreffen der Polizei nicht wieder verlassen hatte“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bedeutete: Der Verdächtige war noch da.

Bei Einbruch in Hamburg: Teenie versteckt sich vor der Polizei

Beim Durchsuchen der Apothekenräume sahen die Beamten dann eine „flüchtige Bewegung“ durch die Scheibe einer Glastür. In dem Raum fanden sie einen der beiden mutmaßlichen Täter, einen 15-Jährigen. Er soll neben Schein- und Münzgeld auch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich gehabt haben. Die Sprecherin: „Alles wurde sichergestellt.“

Eine Fahndung nach dem zweiten Täter blieb ohne Erfolg. Das für Jugendkriminalität zuständige LKA 145 hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen. Der 15-Jährige kam in U-Haft. (dg)