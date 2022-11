Zufallsfund auf der Jagd nach Einbrechern in Hamburg

Die dunkle Jahreszeit sorgt dafür, dass in Hamburg wieder mehr eingebrochen wird. Darum hat die Hamburger Polizei – zusammen mit Kollegen aus anderem Bundesländern – im Hamburger Stadtgebiet mehre Kontrollen durchgeführt. Dabei fanden die Beamten etwas, was sie gar nicht suchten.

Unter der Leitung der SOKO Castle des LKA wurden für fast 20 Stunden Kontrollpunkte in Hamburg eingerichtet. Rund 440 Beamte waren von Donnerstagvormittag bis Freitagnacht im Einsatz. Zusätzlich waren zivile Streifenwagen unterwegs, die mobile Kontrollen durchführten. 291 Fahrzeuge und 365 Personen wurden überprüft.

Hamburg: 440 Polizisten bei Kontrolle im Einsatz

Am späten Donnerstagnachmittag stellten die Beamten in Sülldorf zwei Männer (18 und 21 Jahre). Das Duo soll zuvor versucht haben, in eine Wohnung in der Loewenbergstraße einzusteigen. Beide wurden festgenommen.

Und kurz darauf machten die Beamten einen Zufallsfund während einer Kontrolle in Harburg: Der Fahrer (34) eines Volvo hatte keinen Führerschein und im Wagen fanden Polizisten eine Sporttasche. Darin: rund sechs Kilo Marihuana. Der 34-Jährige kam in U-Haft.

Die Polizei wird zusammen mit Beamten aus Niedersachsen, Schleswig Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch weiterhin solche Einsätze durchführen.