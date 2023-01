Ein Querdenker-Video sorgt derzeit für Wirbel im Netz! Der 34-sekündige Clip, der bei der Corona-Demo am vergangenen Wochenende in Hamburg aufgenommen worden sein soll, zeigt eine Frau, die Blockade-Tipps von einem Polizisten erhält. An dem Protest gegen eine drohende Impfpflicht und die Corona-Auflagen durch die Politik beteiligten sich laut Polizeiangaben 8000 Menschen. Die Veranstalter wollen rund 13.000 Teilnehmer gezählt haben. Der besagte Polizist sollte eigentlich nur begleiten und für Sicherheit sorgen – seine Empfehlungen aber haben ein Nachspiel.

Ein Querdenker-Video sorgt derzeit für Wirbel im Netz: Der 34-sekündige Clip, der bei der Corona-Demo am vergangenen Wochenende in Hamburg aufgenommen worden sein soll, zeigt eine Frau, die Blockade-Tipps von einem Polizisten erhält. An dem Protest gegen eine drohende Impfpflicht und die Corona-Auflagen durch die Politik beteiligten sich laut Polizeiangaben 8000 Menschen. Die Veranstalter wollen rund 13.000 Teilnehmer gezählt haben. Der besagte Polizist sollte eigentlich nur begleiten und für Sicherheit sorgen, seine Empfehlungen aber haben ein Nachspiel.

Die Frau in dem Video filmt sich bei dem Protestmarsch selbst und berichtet von einem „schönen“ Erlebnis: Sie hätte einen Polizisten gefragt, ob die – gemeint ist hier offensichtlich die Polizei – denn zufrieden wären. Der Polizist habe ihr geantwortet, erklärt die Frau, dass sie – die Demonstranten – es gut gemacht hätten. In die Kamera habe der Polizist das aber nicht sagen wollen, „wegen der Klamotte“. Dann hört man aber eine Stimme.

Bei Corona-Demo in Hamburg: Polizist gibt Blockade-Tipps

Es ist die Stimme eines Mannes und ganz offenbar die des neben ihr stehenden Polizisten. Er sagt ihr: „Ihr müsst da längs laufen, am Bahnhof links. Das gibt mehr Aufmerksamkeit und natürlich mehr Verkehrsbehinderung.“ Die Frau antwortet: „Geil. Ich zeig nur das“, sie schwenkt die Kamera die Richtung des Mannes; er trägt eine Polizei-Uniform mit Warnweste.

Der Hamburger Polizei sei das Video bekannt, so kommentierten die Beamten das Twitter-Video. „Die Dienststelle Beschwerdemanagement und Disziplinarangelegenheiten prüft dienstrechtliche Maßnahmen“, heißt es dort weiter. Grundsätzlich seien alle Einsatzkräfte zur politischen Neutralität verpflichtet. „Sollte das Video authentisch sein, so war dies hier erkennbar nicht der Fall.“ Auf MOPO-Nachfrage wurde der genannte Vorgang noch einmal bestätigt.

Das Teilnehmer-Feld soll bei der Demonstration am Samstag sehr heterogen gewesen sein: Es waren Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche, Frauen in Engelskostüm und Männer in Aluhüten vertreten. Plakatsprüche legen nahe, dass auch Esoteriker, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker anwesend waren. Zudem liefen auch Personen, die sich mit Impfgegnern solidarisieren, mit. Auch einzelne Personen der rechten Szene sollen laut Sicherheitsbehörden da gewesen sein. Zwei teilnehmende Gruppen werden dazu bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. (dg)