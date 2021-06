Bei Bauarbeiten zischte es: Gasleitung angebohrt – Feuerwehr: „Austritt hörbar“

Harburg –

Bei Bauarbeiten an der Straße Karnapp in Hamburg ist am Montagvormittag eine Gasleitung angebohrt und erheblich beschädigt worden. Ein Feuerwehrsprecher zur MOPO: „Ein Gasaustritt war eindeutig hörbar.“

Um kurz vor 11 Uhr kamen die Beamten samt Kollegen der Hamburger Polizei am Einsatzort im Harburger Binnenhafen an. Schnell wurde der Betreiber, Gasnetz Hamburg, zugezogen. Deren Mitarbeiter kümmern sich um eine Lösung, so ein Feuerwehrsprecher, „wir sichern ab“.

Die 200 Millimeter dicke und sogenannte Niederdruckgasleitung lässt sich nicht provisorisch mit einem Schieber verschließen, sondern muss ausgegraben und abgedichtet werden. Für die Arbeiten, die wohl über mehrere Stunden gehen werden, wurde die Straße Karnapp für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr komplett gesperrt.