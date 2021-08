Bei Bauarbeiten in Hamburg: Handwerkerin stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

Wellingsbüttel –

Schlimmer Unfall auf einer Baustelle in Hamburg. Eine Handwerkerin stürzte am Donnerstagmorgen in Wellingsbüttel in die Tiefe und wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzt musste anrücken, um die Frau zu versorgen.

Wie die MOPO erfuhr, geschah der Unfall gegen 8.45 Uhr auf einer Baustelle am Weißbuchenweg. In einem Einfamilienhaus fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Plötzlich ein Aufruhr.

Handwerkerin bei Arbeitsunfall 5 Meter tief gestürzt

Eine Handwerkerin sei rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt, hieß es. Sofort rückten ein Löschfahrzeug, ein Rettungswagen und der Notarzt an. Ersten Informationen zufolge habe sich die Frau bei dem Sturz eine Rückenverletzung zugezogen. Sie kam in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Arbeiter in Hamburg von Stahlträger getroffen

Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.