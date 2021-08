Ein Arbeiter, der in einem Wohnhaus an der Dorotheenstraße Leitungen überprüfen wollte, ist am Mittwochmittag in einen rund vier Meter tiefen Schacht gestürzt. „Er verletzte sich dabei an Kopf und wohl an der Wirbelsäule“, so ein Feuerwehrsprecher.

Neben diversen Sanitätern und zwei Notärzten wurden auch die spezielle ausgebildeten Höhenretter der Feuerwehr alarmiert. Sie holten den 35-Jährigen mit einer sogenannten Schleifkorbtrage aus dem Schacht. „Diese wurden an Seilen befestigt und mithilfe einer speziellen Winde hochgezogen“, teilte der Sprecher ferner mit.

Bei Arbeiten in Hamburg: Handwerker stürzt in Schacht

Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma kam der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit 16 Kräften vor Ort war, rückte nach einer Stunde wieder ab. Die näheren Umstände des Sturzes blieben zunächst unklar. (dg)