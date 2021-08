Bei Arbeiten: Drei Brandbomben auf Hamburger Baustelle entdeckt

Stellingen –

Arbeiter haben Mittwochmorgen auf einer Baustelle am Sportplatzring in Hamburg gleich mehrere sogenannte Stabbrandbomben gefunden. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr rückte an. Das Gelände wurde durch die Polizei abgesichert.

Um kurz vor 8.30 Uhr bekam die Feuerwehr die Meldung. Vor Ort dann die Erkenntnis: „Es waren tatsächlich Stabbrandbomben, intakt und mit Zünder“, so ein Sprecher zur MOPO.

Hamburg: Drei Stabbrandbomben auf Baustelle entdeckt

Die britische Abwurfmunition – insgesamt drei einzelne Bomben – wurde gesichtet, untersucht und in speziellen Behältern sicher abtransportiert. Schon am Vormittag konnte die Baustelle dann wieder für Arbeiten freigegeben werden. (dg)