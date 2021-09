Bei den Asphaltierungsarbeiten auf der A7 in Hamburg ist am Samstag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Er wurde offenbar von einer Baumaschine eingeklemmt und musste in eine Klinik transportiert werden.

Der Unfall passierte gegen 14.45 auf der A7 Höhe Schnelsen. Hier waren mehrere Arbeiter damit beschäftigt den Asphalt aufzureißen. Dabei sei ein Arbeiter in einer Baumaschine eingeklemmt worden. Mehrere Kräfte der Hamburger Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber rückten an. Laut Lagedienst der Feuerwehr sei der Mann noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von Kollegen befreit worden.

Hamburg: Unfall bei Asphaltierungsarbeiten auf A7

Der Notarzt versorgte den Verletzten, der schlimme Quetschungen an den Beinen erlitten hatte. Danach wurde er in eine Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.

Ab Freitagabend wurde die A7 gesperrt. In dem Teilstück zwischen dem Dreieck Nordwest und dem Stellinger Tunnel wird lärmmindernder Asphalt aufgebracht. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen an.