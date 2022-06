Bei „Aktenzeichen XY“: Ungelöster Fall aus Hamburg

Die Polizei fahndet mit einem internationalen Haftbefehl nach einem deutschen Staatsangehörigen, der in eine Schießerei in Hamburg verwickelt gewesen sein soll. Dafür bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe – und erhofft sich Hinweise durch eine beliebte ZDF-Sendung.

Im April 2020 hatte es in einem Waldstück in der Fischbeker Heide (Neugraben-Fischbek) einen Schusswechsel zwischen mehreren Personen gegeben, an dem der Gesuchte beteiligt gewesen sein soll. Er heißt Ihaab El-Rawi, wird als etwa 1,90 Mutter groß und von kräftiger Statur sowie als „nordafrikanischer Phänotyp“ beschrieben. Er spreche Hochdeutsch und Arabisch. Hintergründe der Schießerei vor gut zwei Jahren seien Streitigkeiten im organisierten Drogenhandel.

Die Polizei fahndet nach dem tatverdächtigen Ihaab El-Rawi.

Nach dem Vorfall habe sich der Mann nach Barcelona abgesetzt. Möglicherweise halte er sich dort immer noch auf – genauso gut könne er aber auch in ein anderes Land geflohen sein. Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, den Gesuchten seit dem 3. April 2020 gesehen hat oder Kontakt zu ihm hatte, soll sich unter Tel. (040) 428656789 an das Landeskriminalamt wenden.

Anhaltspunkte erhofft sich die Polizei auch durch die Ausstrahlung des Falls in der beliebten ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ heute Abend. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Gibt es mehrere Hinweisgeber, wird die Summe aufgeteilt. (prei)