Begleiter haut einfach ab: Junge Frau kracht durch Schuldach in die Tiefe

Eidelstedt -

Schwerer Unfall in Hamburg: Am Gymnasium Dörpsweg ist in der Nacht zu Samstag eine 19-Jährige durch ein Oberlicht fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Zuvor war sie mit einem Begleiter (23) aufs Dach geklettert.

Der 23-Jährige flüchtete noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, ließ seine lebensgefährlich verletzte Freundin offenbar zurück. Die 19-Jährige, die regungslos am Boden lag, kam in eine Klinik.

Eidelstedt: Junge Frau stürzt durch Oberlicht – Lebensgefahr

Laut Polizei hatten sich mehrere Jugendliche vor der Schule versammelt und offenbar zum Feiern getroffen. Sie kletterten ebenfalls aufs Dach, nachdem sie vom Sturz mitbekommen hatten. Sie waren es auch, die den Rettern der Feuerwehr die Schultür von innen öffneten.

Die 19-Jährige erlitt durch den Sturz wohl ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Wie es ihrem flüchtigen Begleiter geht, ist unklar – er soll laut Polizei später nicht zu Hause angetroffen worden sein. (dg)