Auffällige Person löst Großalarm aus – Polizei sperrt Straße in Ottensen ab

Die Polizei Hamburg hat am Dienstagnachmittag die Bahrenfelder Straße in Ottensen aufgrund einer Bedrohungslage abgesperrt. Im Bereich zwischen dem Spritzenplatz und dem Alma-Wartenberg-Platz versammelten sich mehrere Polizisten.

Wie die Pressestelle der Polizei auf MOPO-Anfrage bestätigte, kam es gegen kurz nach 14 Uhr in Ottensen zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine „auffällige Person“ löste den Einsatz aus, so eine Sprecherin.

Missverständnis löst Großeinsatz aus

Zunächst gingen die Polizeikräfte von einer Bedrohungslage aus. Bewaffnete Einsatzkräfte rückten an und sperrten den Bereich großflächig ab. Nach wenigen Minuten konnte die Polizei allerdings wieder Entwarnung geben. Es handelte sich offenbar um ein Missverständnis. Eine Bedrohungslage in einem dortigen Geschäft hätte es nicht gegeben, so die Sprecherin.