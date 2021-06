Bedroht und Scheibe eingeschlagen: Männer überfallen Pärchen auf Fitnesstudio-Parkplatz

Stellingen –

Am Sonntagabend hat es im Hamburger Stadtteil Stellingen einen Überfall auf einem Fitnessstudio-Parkplatz an der Kieler Straße gegeben. Dabei wurde ein Pärchen an seinem eigenen Auto von maskierten Tätern bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Überfall gegen 17.40 Uhr. Ein 29-Jähriger und seine 25-jährige Partnerin, die sich an ihrer schwarzen Mercedes E-Klasse aufhielten, wurden von zwei maskierten Tätern angegriffen. Der Mann stand zu dem Zeitpunkt am Kofferraum und seine Frau saß laut Polizei auf dem Beifahrersitz.

Hamburg: Frau von Täter mit Messer bedroht

Einer der beiden Täter forderte die Frau auf, ihren Rucksack und ihr Mobiltelefon auszuhändigen, doch sie weigerte sich laut Schilderung der Polizei. Daraufhin schlug einer der maskierten Männer die Scheibe der Mercedes-Limousine ein und bedrohte die Frau zudem mit einem Messer.

Der Mann schaffe es im selben Moment zur Kieler Straße zu rennen, um Hilfe zu rufen. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung alte Volksparkstraße.

Überfall in Hamburg: Beide Männer trugen Masken

Einer der beiden Männer soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine weiße Maske getragen haben. Der zweite Täter soll nach der Beschreibung ebenfalls dunkle Kleidung und eine blaue Maske im Gesicht getragen haben. Bei beiden Masken könnte es sich um einen Mund-Nasen-Schutz handeln.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. (040) 428656789 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (maw)