Barmbek: Smart kracht in Bus – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Smart sind am Mittwochabend in Barmbek-Nord zwei Personen verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 19.20 Uhr auf der Fuhlsbüttler Straße. Der Smart-Fahrer wollte nach ersten Zeugenaussagen von der rechten Fahrspur Richtung Norden nach links in die Drögestraße abbiegen und übersah dabei offenbar den neben ihm fahrenden Bus. Der Bus erfasste den Smart.

Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte untersuchten sechs Fahrgäste des Busses vor Ort. Eine Insassin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wertet die Zeugenaussagen aus. Die Fuhlsbüttler Straße war zeitweise in Richtung Norden gesperrt. (joto)