Bande raubt Mann in Wilhelmsburg aus – Zeugen gesucht

Am Montagmittag ereignete sich in Wilhelmsburg ein schwerwiegender Raubüberfall, in dessen Folge die Polizei nun nach Zeugen und Hinweisen auf die Täter sucht. Eine Gruppe Jugendlicher griff einen Mann hinterrücks an und raubte ihn aus.

Laut Polizei hatte sich der Vorfall gegen 12.45 Uhr am Wilhelm-Strauß-Weg, Höhe Haus Nr. 4, abgespielt. Dort war ein Mann (44) auf dem Weg zur Arbeit, als er von vier jungen Männern von hinten angegriffen und ausgeraubt wurde. Als das Opfer sich daraufhin umdrehte, wurde er mit einem Messer bedroht.

Mehrere Streifenwagen fahndeten nach Tätern

Die etwa 15 bis 20 Jahre alten und circa 1,70 bis 1,75 Meter großen Täter, die mit Trainingshosen und Basecaps bekleidet waren, forderten Geld und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Wittestraße. Mehrere Streifenwagen fahndeten erfolglos nach den Tätern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an Tel. (040) 4286 56789.