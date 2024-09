Bahnhof Reeperbahn: Zivilfahnder nehmen mehrere Diebe fest

Zivile Fahnder der Bundespolizei haben am Bahnhof Reeperbahn gleich mehrere Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen teilweise schlafende Reisende bestohlen haben.

Zivilfahnder der Bundespolizei Hamburg haben am Bahnhof Reeperbahn drei Tatverdächtige festgenommen, die in verschiedene Fälle von Diebstahl verwickelt waren. Gegen 10.10 Uhr am 1. September 2024 entwendete ein 30-jähriger Mann auf dem S-Bahnsteig einem schlafenden Reisenden das Smartphone und Kopfhörer aus der Hosentasche.

Schlafende Reisende bestohlen: Zivilfahnder nehmen mehrere Taschendiebe fest

Nachdem der Täter das Smartphone begutachtet hatte, entschied er sich, es dem Geschädigten zurückzugeben – die Kopfhörer behielt er jedoch. Die Tat wurde durch Videoauswertungen der Bundespolizei entdeckt.

Eine Stunde später, um 11.15 Uhr, konnten Zivilfahnder den Mann im Bahnhofsbereich stellen und vorläufig festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Täter wurde nach Identitätsfeststellung mit einem Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall mitten in der City: Auto fährt Fußgänger an – schwer verletzt

Ein weiterer Erfolg gelang den Fahndern am selben Tag um 15.30 Uhr. Ein 43-jähriger Mann, der bereits am 8. August einem schlafenden Reisenden die Reisetasche und den Rucksack gestohlen hatte, wurde im Bahnhofsbereich angetroffen und vorläufig festgenommen.

Um 18 Uhr erfolgte schließlich die dritte Festnahme: Ein 50-jähriger Mann wurde verdächtigt, gemeinsam mit einem bereits bekannten Komplizen einem Reisenden das Smartphone aus der Gesäßtasche gestohlen zu haben. Während der Mann das Opfer ablenkte, griff sein Partner unbemerkt zu. Auch dieser Tatverdächtige musste, nach Feststellung der Personalien, wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen in allen drei Fällen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.