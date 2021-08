Bahnhof Harburg: Über drei Promille! Betrunkener (30) will ICE nicht verlassen

Foto:

Obwohl der Zustieg nicht erlaubt war, betrat ein 30-Jähriger in Harburg einen ICE – und weigerte sich hartnäckig, wieder rauszugehen. Der Mann war stark angetrunken und konnte nicht mehr alleine gehen. Am Ende musste die Bundespolizei einschreiten.

Der ICE aus Nürnberg in Richtung Hamburger Hauptbahnhof hielt am Donnerstagabend nur in Harburg, damit einige Reisende dort vorzeitig aussteigen konnten. Ein 30-jähriger Mann wollte dennoch mitfahren und stieg ein. Ein Ticket hatte er aber nicht – und wieder aussteigen wollte er auch nicht.

Hamburg-Harburg: Mann (30) hält ICE am Bahnhof auf

Weil die Aufforderungen des Zugpersonals zu nichts führten, musste die Bundespolizei einschreiten. Gegen 23.40 Uhr nahm die Streife den 30-Jährigen in Empfang und führte ihn aus dem ICE. Er sei „offensichtlich betrunken“ und „nicht mehr verkehrsfähig“ gewesen, teilte die Bundespolizei weiter mit. Er habe gestützt aus dem Zug gebracht werden müssen.

Ein noch am Bahnhof durchgeführter Atemalkoholtest zeigte: Der Mann hatte über drei Promille. Die Nacht musste der 30-Jährige anschließend in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Am Freitagmorgen kam er wieder auf freien Fuß. (fbo)